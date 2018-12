Presos colocados nas celas depois de "intervenção musculada" com feridos

Os reclusos da Cadeia de Custóias já foram colocados nas celas, depois de uma "intervenção musculada" do Grupo Anti Motim daquele estabelecimento prisional, em Matosinhos, da qual resultaram vários feridos, um dos quais teve que ser tratado na enfermaria da prisão, soube o SOL.

Esta tarde as visitas habituais foram suspensas devido ao motim, que consistiu em todos os reclusos não almoçarem, deitarem-se no chão e recusarem voltar às celas, o que só ocorreu ao princípio da tarde com o uso da "força musculada" do Grupo Anti Motim do próprio Estabelecimento Prisional do Porto, mais conhecido por Cadeia de Custóias, por se situar naquela freguesia do concelho de Matosinhos, nos arredores do Porto.

Houve um disparo de intimidação que foi aquilo que parou o motim, depois de uma intervenção com bastonadas nos reclusos mais renitentes em regressarem às celas.

Neste momento está a decorrer um plenário de sindicalistas entre os guardas-prisionais, que começou às 11h00 desta quarta-feira e se prevê fique concluído cerca das 17 horas, mas que foi interrompido por causa dos reclusos se terem amotinado.