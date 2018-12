Drake foi o rei do Spotify em 2018

O canadiano somou mais de oito mil milhões de escutas. Drake já fora o mais ouvido em 2015 e 2016 mas o reinado foi interrompido no ano passado por Ed Sheeran.

O álbum "Scorpion", apresentado pelos singles "Nice For What" e "In My Feelings" foi o grande responsável pela recuperação do trono na plataforma. De resto, entre os mais ouvidos estão vozes com raízes no hip-hop: Drake em primeiro seguido de Post Malone e XXXTentacion.

Os mais ouvidos de 2018:

Artistas

Drake

Post Malone

XXXTentacion

J Balvin

Ed Sheeran

Artistas femininas

Ariana Grande

Dua Lipa

Cardi B

Taylor Swift

Camila Cabello

Canções

“God’s Plan”, Drake

“SAD!”, XXXTentacion

“Rockstar”, Post Malone com 21 Savage

“Psycho”, Post Malone com Ty Dolla $ign

“In My Feelings”, Drake

Álbuns

“Scorpion”, Drake

“Beerbongs & Bentleys”, Post Malone

“?”, XXXTentacion

“Dua Lipa”, Dua Lipa

“Divide”, Ed Sheeran

Bandas

Imagine Dragons

BTS

Maroon 5

Migos

Coldplay