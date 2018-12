Porto é uma das cidades mais visitadas do mundo

Portugal tem duas cidades na lista das mais visitadas do mundo

A cidade do Porto subiu 42 lugares na lista das cidades mais visitadas do mundo em apenas cinco anos, entre 2012 e 2017.

A Invicta é atualmente a 96ª cidade mais visitada do mundo, de acordo com o ranking anual da Euromonitor International.

No total, 2,39 milhões de turistas visitaram o Porto em 2017, mais 13,4% do que no período homólogo de 2016.

Por outro lado, os dados que já existem sobre este ano apontam para uma queda na procura da cidade em 2018.

Lisboa também subiu na tabela. A capital portuguesa está atualmente no 62º lugar, 11 posições acima do que na última edição. Em 2017, o número de visitantes da capital chegou aos 3,52 milhões, um crescimento de 12,2%.

Para 2018, a tendência de subida mantém-se, ainda que seja mais ligeira, o aumento será 7,6%, para 3,8 milhões de pessoas.

Sublinhe-se que além de o país ter duas presenças no ranking, Portugal foi eleito como o melhor destino turístico do mundo pelo segundo ano consecutivo.