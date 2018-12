Pirelli regressa com calendário 'de sonho' | FOTOGALERIA

O calendário da Pirelli está de volta. Este ano, o autor das fotografias é o escocês Albert Watson, conhecido por ter feito mais de 100 capas da Vogue e 40 da Rolling Stone.

O calendário deste ano foi apresentado esta quarta-feira, em Milão. A nudez voltou a surgir – de forma subtil - na edição para 2019. "A crítica que se faz hoje em dia é contra o assédio, não contra fotos de mulheres nuas", afirmou Albert Watson durante a apresentação.

"Jamais pensei em assediar alguém que esteja nu diante de mim; caso contrário, não poderia ser fotógrafo de modelos. E quem olhar com atenção o histórico dos calendários da Pirelli, notará que não há exemplos de vulgaridade", acrescentou.

A modelo Gigi Hadid, a atriz Julia Garner, a bailarina Misty Copeland e a manequim francesa Laetitia Casta são as protagonistas desta edição.Sob o tema Dreaming [sonhar, em português], as imagens têm como objetivo contar quatro histórias diferentes, com um ar cinematográfico, explicou o fotógrafo.

