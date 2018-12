Um milhão de passageiros é o objetivo da KLM e da Air France para o próximo ano

Depois de um crescimento de mais de 13% em capacidade em 2018, o grupo Air France-KLM quer manter a estratégia no mercado português. O grupo quer agora ultrapassar um milhão o número de passageiros transportados no próximo ano, no total das duas companhias.

“Portugal é um mercado-chave para o Grupo Air France-KLM no Sul da Europa. O Grupo tem acompanhado o crescimento turístico e comercial do país nos últimos anos. Após um forte crescimento de 37% na oferta o passado Inverno, o Grupo mantém a sua oferta durante a presente época, esperando atingir um milhão de passageiros em Portugal em 2019. Além da nossa oferta ponto-a-ponto para França, Holanda e EUA, aqui graças à nossa parceria transatlântica com a Delta Air Lines, propomos aos clientes que viajam de Portugal uma extensa rede de 314 destinos em 116 países e em todos os continentes, via os nossos hubs em Paris-CDG e Amesterdão-Schiphol, ao mesmo tempo que oferecemos aos cidadãos de todo o mundo múltiplas oportunidades de viagem para o destino Portugal", disse Boris Darceaux, Diretor-Geral da Air France-KLM para Espanha e Portugal.

A oferta de Inverno da companhia em Portugal foi de mais de 290 voos por semana, em 22 rotas e quatro aeroportos, para mais de 314 destinos de 116 países.