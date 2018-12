Presenças. Mercês Borges validou voto de Feliciano

Deputado Feliciano Barreiras Duarte ausentou-se para ir cuidar do filho. Colega validou registo em dia de votação do Orçamento

O Parlamento vai renovar o sistema de registo de presenças até ao final da Legislatura, depois da polémica com as falsas presenças em plenário do secretário-geral do PSD, José Silvano. Mas existe mais um caso que, agora, conhece novos desenvolvimentos.

A deputada do PSD Mercês Borges validou o registo do seu colega de partido Feliciano Barreiras Duarte em dia de votação do Orçamento, no passado dia 30 de outubro. A própria reconheceu ao Observador que o terá feito porque pensou que o ex-secretário-geral do PSD voltaria a plenário.

Feliciano Barreiras Duarte ausentou-se pela hora de almoço do dia 30 de outubro perante uma emergência familiar: o filho estava doente. E, no momento da votação, pelas 18h30, não estava presente na sala, mas alguém lhe terá validado a presença para votar. Ao Observador, Mercês Borges admitiu apenas ter carregado no botão para o registo de votações. Por isso, ficou a dúvida se o deputado deixou o log in ligado ou alguém voltou a entrar no sistema em seu nome.

A deputada garante que não o fez por “maldade ou vigarice”. Mais, assume já o ter feito por mais colegas, assegurando que a prática também se aplica noutras bancadas. O i tentou contactar Mercês Borges, mas sem sucesso.