“Eu acompanho essa situação, em contacto com o Governo, com a senhora ministra da Justiça, nomeadamente, com o senhor primeiro-ministro. E, portanto, estou convicto de que tudo deve ser feito e será feito para enfrentar a situação em causa e garantir aquilo que nós desejamos num Estado de direito “, disse o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas à saída da conferência sobre corrupção na Fundação Champalimaud, em Lisboa.

O Presidente da República foi questionado sobre o que tem acontecido nas prisões nos últimos dois dias e, aos jornalistas, voltou a frisar no final da conferência que está a “acompanhar a situação”.