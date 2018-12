DGS confirma 26 casos de sarampo na região de Lisboa e Vale do Tejo

Segundo a Direção-Geral de Saúde (DSG) foram confirmados laboratorialmente 26 casos de sarampo entre os dias 8 de novembro e 4 de dezembro nas região de Lisboa e Vale do Tejo.

Dos 26 casos confirmados, 22 dizem respeito a adultos, enquanto quatro são crianças.

A DGS recorda, em comunicado, que existem dois surtos distintos na região de Lisboa e Vale do Tejo. Foi registado um surto em Cascais com 19 casos confirmados, com origem num caso importado da Ucrânia, e outro em Oeiras com cinco casos confirmados, com origem num caso importado da República Checa.

"Neste período foram ainda confirmados dois casos isolados, sem ligação epidemiológica conhecida aos referidos surtos e que estão a ser investigados", avança a DGS.

A DGS adianta ainda que há 25 casos suspeitos com resultado negativo.