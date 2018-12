"Quanto acreditas que sabes sobre a tua família?" O anúncio de Natal que está a emocionar a Internet | Vídeo

Há mais uma campanha de Natal a tornar-se viral. Desta vez, o IKEA lançou um vídeo em Espanha que já conta com mais de 9 milhões de visualizações.

Através desta campanha, a marca mostra-nos como as redes sociais tiveram impacto na nossa vida, sobretudo no nosso relacionamento com os outros. Com o vídeo, percebemos que alguns de nós sabem mais sobre figuras públicas do que sobre alguns membros da nossa própria família.

Através de uma espécie de concurso, as famílias são submetidas a várias questões. Todos sabem responder sobre as atualizações mais recentes nas redes sociais e sobre a vida das celebridades, mas quando questionados acerca dos gostos, dos sonhos, preferências e passados de alguns membros da família, são incapazes de o fazer.

O IKEA anunciou que entre 24 de dezembro e 1 de janeiro não vai partilhar qualquer tipo de conteúdo nas redes sociais.

A mensagem é só uma: “Este natal desconecta-te, para te voltares a conectar”.

Veja o vídeo.