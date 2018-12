É difícil encontrar uns sapatos de casamento. Imagine se calçasse o 50

Julie Felton está prestes a casar, mas antes do grande dia tem um problema para resolver: encontrar uns sapatos que lhe sirvam. Para a britânica, de 49 anos, esta não tem sido uma tarefa fácil, tudo porque Julie calça o 50 e os seus pés medem mais de 30 centímetros.

Citada pelo ‘The Sun’, Julie, que mede quase dois metros, explica que as suas medidas, consequência de uma desordem de crescimento, estão a impedi-la de ter tudo impecável no dia do casamento.

Segundo a mulher, que é farmacêutica, mandar fazer uns sapatos à sua medida está fora questão, isto porque custam mil libras, cerca de 1125 euros.

“Tal como qualquer outra noiva, eu quero que tudo esteja perfeito, incluindo os sapatos”, começou por dizer.

"Daquilo que sei devo ser a maior mulher do país. Alguém, algures terá uma brilhante ideia de como é que consigo obter um par de sapatos de casamento bonitos sem pagar uma pequena fortuna?", apelou.

Segundo Julie, o problema em encontrar sapatos para a cerimónia é um problema que enfrenta todos os dias. Desta forma, a farmacêutica vê-se obrigada a utilizar calçado de homem, porque são os únicos que lhe servem.