Deputada que votou por Barreiras Duarte demite-se de todos os cargos

A deputada do PSD Maria das Mercês Borges pediu, esta quinta-feira, a demissão de todos os cargos em que representava o Grupo Parlamentar.

O pedido, feito ao presidente do Grupo Parlamentar Fernando Negrão, surge na sequência da polémica em que a deputada se viu envolvida, depois de ter vindo a público a informação de que teria votado pelo colega Feliciano Barreiras Duarte, na votação do Orçamento do Estado no Parlamento.

“Perante as últimas notícias vindas a público, a deputada do PSD Maria das Mercês Borges, pediu hoje a demissão de todos os cargos em que representava o Grupo Parlamentar, ao Presidente do GP Fernando Negrão”, que aceitou o pedido da deputada.

Em substituição de Maria das Mercês Borges, Fernando Negrão designou “o deputado e vice-presidente da direção do Grupo Parlamentar, Emídio Guerreiro”, é referido ainda na mesma nota.

Recorde-se que a deputada Maria das Mercês Borges era “presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade e coordenadora da bancada do PSD na Comissão do Trabalho.