Na última quarta-feira foi abordado o tema da violência obstétrica no programa ‘Júlia’, da SIC. Enquanto falava com a sua convidada, que partilhou as suas experiências traumáticas durante os partos, Júlia Pinheiro mostrou rever-se no testemunho da mulher e fez uma revelação.

“Quando me contaram a sua história percebi que tinha sido alvo de violência também, e que à época, já lá vão 25 anos, não tinha percebido. Tive um parto gemelar e no segundo gémeo, sem eu ter sequer autorizado,estava uma turma de estudantes atrás de mim, no momento em que estou a expelir o segundo bebé, e ninguém me perguntou se aqueles senhores podiam estar ali”, contou a apresentadora, que é mãe das gémeas Matilde e Carolina e de Rui Maria Pêgo.

Veja o momento a partir do minuto 10’.