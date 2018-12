Guarda-redes de futsal do Sporting é candidato a melhor do mundo

O jogador brasileiro Guitta, no Sporting desde o início da época, está entre os nomeados para melhor guarda-redes de futsal do mundo, segundo a lista divulgada, esta quinta-feira, pela Futsal Planet.

Guitta chegou à equipa portuguesa após quatro épocas a representar o Corinthians no Brasil.

O guarda-redes de 31 anos ‘concorre’ com Aksentijevic, da Sérvia; Careca, do Brasil; Higuita, do Brasil (vencedor em 2016 e 2015); Jesús Herrero, de Espanha; Kaluza, da Polónia; Mammarella, de Itália; Samini, do Irão; Ho Van Y, do Vietname; e Zamtaradze, da Rússia.

A equipa de futsal do Benfica também está representada nos nomeados aos prémios. O Futsal Planet divulgou, quarta-feira, que Ana Catarina Pereira está nomeada para melhor guarda-redes, enquanto Fifó pode ser eleita a melhor jogadora.

Os vencedores dos prémios Futsal Planet serão conhecidos a 31 de dezembro.