Estação televisiva transmite agressões em direto em reality show | VÍDEO

Um participante de um reality show russo, ‘Dom2’, agrediu a sua companheira depois de ter tido um ataque de fúria por ciúmes.

O homem de 34 anos participava, juntamente com a namorada, no programa em que o objetivo é que vários casais construam uma casa numa ilha do Pacífico, e depois compitam entre si para ver quem fica com a casa.

O incidente aconteceu quando um dos participantes perguntou à namorada de Andrey Shabarin se esta já tinha sido tocada por outro homem dentro da casa, ao que Rozalia, a jovem de 21 agredida, disse que um dos rapazes já lhe tinha dado um abraço. Nesse momento, Andrey saltou sobre ela e começou a agredi-la sem parar, com pontapés e murros, enquanto lhe puxava o cabelo.

Nem mesmo a intervenção de outro concorrente fez com que o homem parasse de lhe bater.

O agressor acabou por ser expulso do programa e, mais tarde, a imprensa russa revelou que a sua namorada também pediu para sair do programa.