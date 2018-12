José Castelo Branco fala sobre a sua sexualidade

José Castelo Branco é o protagonista da edição deste mês da revista Cristina e, depois da apresentador ter anunciado a capa no seu Instagram, Cristina Ferreira divulgou alguns excertos da emocionante entrevista com o socialite.

Num conjunto de vídeo partilhados nas redes sociais da apresentadora, Castelo Branco fala sem pudores do seu casamento com Betty Grafstein e da sua relação sexual com a britânica. “Eu tenho um prazer enorme de ter sexo com mulheres”, afirma o socialite, recordando que no início da relação com Betty existia uma paixão fervorosa entre os dois e que, até há uns bons anos, tem tido uma vida sexual ativa com a mulher.

Castelo Branco mostra-se incrédulo com o facto de as pessoas não acreditarem que ele tem desejo sexual por mulheres. “Então como é que não percebem, se eu fiz um filho…. Eu não fiz um bebé proveta”, responde.

Ainda sobre o casamento com Betty Grafstein, o socialite nega a ideia de que se tem aproveitado da fortuna da mulher e garante que tem por Betty um “amor incondicional”. “Nunca me aproveitei de nada, casámos com separação total de bens. Tudo bem que ela tinha mais de 60 anos, mas eu podia ter exigido um acordo pré-nupcial”, justificou.

José Castelo Branco apresenta-se agora como o cuidador da mulher: “Hoje sou um cuidador. Sou eu que dou banho à Betty… mas sempre fui eu que cuidei dela”, afirma. No entanto, e depois do polémico vídeo que publicou em que Betty, atualmente com 89 anos, se tinha maquilhado antes de ir para o hospital, o socialite nega que seja ele quem obriga a mulher a estar sempre maquilha em público.

Durante a entrevista, Castelo Branco confidenciou a Cristina Ferreira que não está preparado para a morte da mulher. “É difícil porque sabes que vais perder uma pessoa de quem gostas ou porque sabes que a tua vida vai mudar muito? Vais ficar sem nada quando a Betty partir, certo?”, questionou a apresentadora, deixando o socialite emocionado. “Eu nem sei”, respondeu Castelo Branco.