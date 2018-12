Bebé de grávida agredida pelo companheiro em Alverca já nasceu

O bebé da grávida que foi agredida pelo companheiro, na passada terça-feira, em Alverca, já nasceu.

A mulher, que estava no nono mês de gestação quando foi violentamente agredida, teve o bebé, o segundo do casal, no hospital de Vila Franca de Xira, quinta-feira à noite, apenas dois dias após o ataque do companheiro.

Recorde-se que a mulher estava a ser agredida na rua quando foi ajudada por um agente do corpo de intervenção da Unidade Especial de Polícia (UEP), que estava de folga.

A vítima, de 32 anos, foi transportada em estado grave para o hospital local, tendo adiantado que era agredida com frequência.

O agressor de 28 anos, companheiro da grávida, foi detido, não sem antes ter agredido o agente e ter causado danos num carro da polícia.

Entretanto, o suspeito já foi ouvido em tribunal e vai aguardar o julgamento em liberdade, tendo ficado proibido de se aproximar da vítima, e de permanecer na habitação que ambos partilhavam.