Filhos de Amal e George Clooney em foto inédita

Amal Clooney deixou-se fotografar com os filhos pela primeira vez

O ator e a advogada têm feito questão de manter os seus filhos longe dos olhares dos media. Mas sem que alguma coisa o fizesse esperar, Amal Clooney deixou-se fotografar com uma criança em cada braço.

Amal Clooney passeou por Nova Iorque acompanhada pelos filhos para surpresa geral de quem passava por eles.

Após a divulgação das imagens não faltaram comentários sobre as semelhanças de cada um dos gémeos com os seus progenitores, Alexander, na opinião da maior parte dos comentadores, é mais parecido com o pai, enquanto Elle, que tinha um gorro que dificultava a observação, parece ter saído à mãe.