Autoridades detêm mais um suspeito no caso Hells Angles

As autoridades detiveram outro suspeito no caso Hells Angels. Segundo o SOL apurou, o suspeito é alemão e já está a ser ouvido.

O SOL sabe que o arguido fazia parte dos elementos a deter, na altura em que a Polícia Judiciária (PJ) desencadeou a operação. O arguido estava localizado no Algarve, mas no momento das detenções não se encontrava em Portugal. As autoridades portuguesas emitiram vários mandados europeus para deter os suspeitos que se encontravam fora de Portugal.

O suspeito foi localizado e detido na Alemanha, tendo sido extraditado ontem para Portugal e hoje já está a ser ouvido pelo juiz.

Em outubro, a Polícia Judiciária (PJ) deteve mais dois supeitos nos Porto, tendo na altura o total de arguidos subido para 60. Com esta nova detenção, o número de arguidos sobe para 61.

Recorde-se que as agressões no restaurante no Prior Velho, por parte do grupo de motards Hells Angels, motivaram uma investigação da Polícia Judiciária a nível nacional, em julho, que acabou com a detenção de 58 elementos do grupo Hells Angels - Portugal por associação criminosa, tentativa de homicídio, roubo, ofensa à integridade física, posse e tráfico de armas proibidas e tráfico de droga. 39 dos arguidos ficaram em prisão preventiva.

De momento, a investigação do caso está a cargo do Departamento Central de Investigação e Ação Penal e da Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária.