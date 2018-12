Estilo punk protege cadela de coiotes

O look pode ser arrojado: colete cor-de-rosa choque, picos de metal e ainda arames laranja. Beanie, uma chihuahua de oito anos que vive em Sedona, no estado norte-americano do Arizona, usa-o não por uma questão de moda mas para se proteger de coiotes e outros animais selvagens que existem na região.

“Tenho de ter cuidado com o zoo lá fora. Temos coiotes e linces”, justifica Amina Akhtar, dona da cadela. Amina encontrou o colete na Coyote Vest, uma empresa criada por Paul Mott, depois de a sua cadela ter morrido na sequência de um ataque de coiote. O colete tem um custo mínimo de 100 dólares (cerca de 88 euros).

There’s a coyote outside. You know what that means: coyote vest time! pic.twitter.com/Pj164giawL — Amina Akhtar (@Drrramina) 3 de dezembro de 2018

O colete protege ainda o pequeno animal das picadas de falcões ou de ser agarrada pelas garras. Para além dos arames e dos picos de metal, o colete dá choques se for mordido e a parte dos arames é opcional.

A fotografia da cadela com o colete rapidamente se tornou viral. Beanie é já protagonista de vários ‘memes’ graças à proteção que usa.

Também nas redes sociais foram partilhadas várias fotografias de outros cães com o mesmo colete de proteção