Shakira processada por defraudar fisco espanhol em 14,5 milhões de euros

A Autoridade Tributária espanhola concluiu que Shakira defraudou o fisco espanhol no valor de 14,5 milhões de euros entre 2012 e 2014.

Segundo o jornal El País, a cantora vai enfrentar um processo por três crimes de fraude fiscal por não ter declarado a sua residência fiscal em Espanha, depois da investigação do Ministério Público, que durava desde janeiro, considerar que Shakira já vivia no país entre 2012 e 2014, embora declarasse residência fiscal nas Bahamas. A cantora só declarou a sua residência fiscal em Espanha no ano de 2015.

O relatório da Autoridade Tributária refere que a cantora vive em Espanha desde 2011, altura em que se mudou para o país com o marido, Gerard Piqué. Desta forma, Shakira deveria ter pago os impostos relativos a essa alteração, uma vez que a lei requer que um cidadão que passe meio ano a viver no país seja considerado residente para fins fiscais.

A investigação passou por analisar os locais que a cantora frequentava habitualmente em Barcelona e a sua atividade nas redes socias, uma vez que esta declarava viver nas Bahamas.

Segundo o Ministério Público espanhol, a cantora lesou o fisco em 14,5 milhões de euros.