Há mais uma mulher a acusar Neil deGrasse Tyson de assédio sexual

O astrofísico e apresentador Neil deGrasse Tyson foi acusado de assédio sexual por uma quarta mulher.

Segundo o BuzzFeed, a mulher, cuja identidade não foi revelada, afirma que o astrofísico estava embriagado e aproximou-se dela dizendo piadas de teor sexual. A alegada vítima acrescenta ainda que Tyson pediu para que ela o acompanhasse num encontro íntimo no seu escritório.

Depois deste momento, a mulher terá pedido para não integrar projetos em que tivesse de trabalhar com o astrofísico.

Recorde-se que no último fim de semana, a Fox e National Geographic avançaram que estão a investigar as acusações de assédio sexual a Tyson, depois de o portal religioso Patheos publicar um artigo no qual o astrofísico era acusado por duas mulheres de comportamentos abusivos.

As acusações juntaram-se a uma anterior, feita em 2014 por Tchiya Amet, em que Tyson é acusado de violação.

Através do Facebook, Neil deGrasse Tyson negou as acusações. O astrofísico lamentou “o clima ‘’’me too’ criado” e diz-se disponível para colaborar com uma “investigação imparcial!”.