Cantora brasileira partilhou uma foto no Instagram

A cantora Anitta continua a bater recordes profissionais e pessoais. Desta vez, a artista brasileira revelou que irá fazer um dueto com um dos seus ídolos: Madonna.

Anitta estará a preparar uma música em conjunto com a cantora norte-americana. A brasileira usou a sua página oficial no Instagram para partilhar uma imagem do momento.

"Estar ao seu lado é um aprendizado para a vida inteira. Gratidão sem fim", escreveu na legenda.