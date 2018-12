As vítimas mortais eram os dois ocupantes que seguiam na avioneta

A queda de uma avioneta em Badia del Vallès, em Barcelona, esta sexta-feira, provocou a morte de duas pessoas.

Segundo o El País, a aeronave colidiu contra o telhado de um posto de gasolina próximo do aeroporto de Sabadell, que era o destino do aparelho.

As vítimas mortais eram os dois ocupantes que seguiam na avioneta.

Apesar do choque a estrutura do edifício não foi danificada e não houve explosões ou um incêndio no local.