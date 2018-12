Ana Bola anuncia fim de "Donos Disto Tudo" ao fim de três anos de programa

"Esperamos que muito rapidamente o humor volte aos ecrãs e não se limite aos núcleos cómicos da novelas e às cenas do parlamento"

O programa “Donos Disto Tudo”, da RTP1, vai chegar ao fim. O anúncio foi feito por Ana Bola através das redes sociais.

"Ao fim de três anos no ar, o 'DDT' ['Donos Disto Tudo'] vai acabar no fim de dezembro. A vida é assim. É pena por ser o único programa de humor voluntário da televisão portuguesa. Nós ficamos tristes. Acredito que alguns de vocês também", escreveu a atriz no Facebook.

"Esperamos que muito rapidamente o humor volte aos ecrãs e não se limite aos núcleos cómicos da novelas e às cenas do parlamento", acrescentou.

Além de Ana Bola, fazem parte do elenco do programa de humor Gabriela Barros, Pedro Luzindro, Manuel Marques, Eduardo Madeira e Joaquim Monchique.