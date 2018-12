EDP vende défice tarifário por 384 milhões de euros

Valor diz respeito a 10,4% do défice tarifário de 2017 e a 26,1% do défice de 2018

A EDP vendeu o défice tarifário em Portugal por 384 milhões de euros, informou esta sexta-feira a elétrica num comunicado à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM).

"A EDP Serviço Universal, S.A., comercializador de último recurso do sistema elétrico português, detido a 100% pela EDP, acordou a venda, através de oito transações individuais sem recurso, de 10,4% do défice tarifário de 2017 e de 26,1% do défice tarifário de 2018, relativos ao sobrecusto com a produção em regime especial, por um montante de 384 milhões de euros", refere a EDP em comunicado

“Estes défices tarifários resultam do diferimento por cinco anos da recuperação dos sobrecustos de 2017 e 2018, respetivamente, com a aquisição de energia aos produtores em regime especial (incluindo os ajustamentos de 2015 e 2016, para o défice tarifário de 2017, e de 2016 e 2017 para o défice tarifário de 2018)", acrescenta.