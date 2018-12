Ferro tentou ‘abafar’ relatório do Tribunal de Contas

O relatório arrasador do TdC sobre as despesas dos deputados provocou alvoroço no Parlamento e o seu presidente, Ferro Rodrigues, procurou controlar os danos antes da divulgação do documento.

Ferro Rodrigues, o presidente da Assembleia da República, tentou ‘abafar’ o impacto do relatório do Tribunal de Contas (TdC) sobre as irregularidades na Assembleia da República.

Em causa está uma auditoria do Tribunal de Contas que detetou várias ilegalidades e irregularidades no parlamento, alertando os serviços para o risco de fraude fiscal, sobretudo nos pagamentos indevidos de viagens aos deputados das ilhas, no controlo das presenças e na desatualização de dados, sendo o caso das moradas de residência.

