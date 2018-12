Pânico em discoteca italiana mata seis pessoas e faz mais de cem feridos

Pelo menos seis pessoas morreram e mais de cem ficaram feridas, esta madrugada, durante um concerto numa discoteca em Ancona, em Itália, segundo as autoridades italianas

Estavam cerca de mil pessoas, na maioria jovens, a assistir ao concerto do rapper italiano Sfera Ebbasta, na discoteca da cidade italiana.

De repente, segundo testemunhas, começou a sentir-se um odor mais forte e instalou-se o pânico.

"Os jovens começaram a fugir e atropelaram-se uns aos outros. Infelizmente, seis morreram", escreveram os bombeiros na conta oficial da rede social Twitter.

#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe