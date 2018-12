"Chamei-lhes órfãos de filhos" | FOTO

Judite de Sousa usou as suas páginas nas redes sociais para anunciar, na sexta-feira, que está a realizar uma reportagem com os pais dos seis jovens que perderam a vida na praia do Meco, em dezembro de 2013.

"A promoção já está em antena. São cinco episódios. Chamei-lhes órfãos de filhos. Cinco anos depois da tragédia do Meco, os pais das seis vítimas aceitaram falar comigo, fundamentalmente sobre as perguntas que estão sem resposta e sobre o processo de luto", revelou a jornalista.

Recorde-se que os seis jovens eram estudantes da Universidade Lusófona de Lisboa e perderam a vida durante uma praxe.