Leiria. Três homens detidos por suspeitas de tráfico de seres humanos

Três homens foram detidos pela Polícia Judiciária por suspeitas de crime de tráfico de seres humanos.

De acordo com o comunicado da PJ, a investigação começou depois de uma das vítimas, que conseguiu “fugir ao controlo dos arguidos”, denunciar a situação.

Assim, no início de dezembro, a PJ preparou uma operação nas zonas de Leiria, Bombarral e Lourinhã. Após várias buscas, três pessoas foram detidas.

“Dois dos suspeitos estrangeiros recrutavam as vítimas no seu país natal, sendo trazidas para Portugal com a falsa promessa de trabalharem em explorações agrícolas, muito bem remuneradas. Ao invés, as vítimas eram forçadas a exercer atividades ligadas à prática de prostituição na via pública” e o dinheiro arrecadado ficava para os alegados autores dos crimes, explica a Judiciária.

As autoridades explicam ainda que as vítimas ficavam sem os seus documentos pessoais e, enquanro estavam na via pública, eram controladas pelos suspeitos. Também as residências onde estavam eram controladas por estes homens.

“Os detidos, de 30, 33 e 80 anos de idade, foram sujeitos a primeiro interrogatório judicial de arguido detido, tendo sido aplicada aos dois estrangeiros, a medida de coação de apresentações no posto policial da área da sua residência local”, conclui o comunciado da PJ.