A melhor hora para ter relações sexuais consoante a idade

É daquelas pessoas que acha que as relações sexuais devem ser algo espontâneo entre um casal? Segundo um especialista do sono, esta teoria não é totalmente verdade.

Aliás, o médico Paul Kelly explica que a hora do dia a que deve ter relações sexuais varia consoante a idade das pessoas, pode ler-se no Independent. Isto porque os picos de libido são diferentes no caso de pessoas com 20, 50 ou 70 anos.

“O seu relógio interno muda consoante a sua idade. Controla todos os sistemas do seu corpo e todas as suas células”, explica o investigador no Sleep and Circadian Neuroscience Institute da Universidade de Oxford.

Então quais as melhores horas?

Na casa dos 20 – 15h00: O especialista limitou o pico de libido para pessoas com esta idade às 15h.

Na casa dos 30 - 8h20: Com o nascer do sol, há um aumento de testosterona, tanto nos homens como nas mulheres, e, nesta idade, há uma mudança no relógio interno, o que leva a que as pessoas acordem mais cedo. Ou seja, para sexo pela manhã é uma ótima idade.

Na casa dos 40 – 22h20: Uma vez que com o aumento da idade as pessoas têm necessidade de se deitar mais cedo, Paul Kelley recomenda ter relações sexuais antes de se ir deitar.

Na casa dos 50 – 22h: A lógica aqui é a mesma. As pessoas com esta idade deitam-se ainda mais cedo. E como as manhãs costumam ser muito atarefadas, mantenha as relações sexuais da parte da noite, mas um pouco mais cedo.

Na casa dos 60 – 20h: Depois do orgasmo, é libertada a oxitocina, uma hormona que o deixa mais desperto, portanto o ideal é ter relações sexuais algum tempo antes, para conseguir dormir.

Na casa dos 70 – 20h: A receita para as pessoas com 60 anos repete-se para as dos 70. Uma vez que se levantam muito cedo, há também que se deitar cedo.