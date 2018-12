‘Coletes amarelos’. Protestos fizeram mais de 130 feridos e mais de 1.200 pessoas foram detidas

Os protestos em França – ‘coletes amarelos’ – reuniram, no total, este sábado, 125.000 pessoas, tendo as autoridades detido 1.385 pessoas, de acordo com o ministro do Interior.

O governante disse ainda que no total ficaram feridas 135 pessoas, incluindo 17 polícias.

"Há 1.385 detenções, à hora que vos falo, e esse número vai aumentar. Havia 975 pessoas identificadas e esse número vai aumentar", disse o ministro à imprensa local, durante o dia de ontem, tendo o número de detenções como referência as 18h00 deste sábado.

"As forças de ordem fizeram com que se respeitasse a lei", declarou o primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, acrescentando que agora é o momento para o diálogo.

Recorde-se que os confrontos que decorrem mesmo no centro de Paris já duram há vários dias.