GES. A comissão esquecida

As investigações ao universo do Grupo Espírito Santo estão longe de chegar ao fim. A cada diligência, novas portas se vão abrindo, mais culpas são apontadas e mais nomes são empurrados para um caldeirão que tem Ricardo Salgado como personagem central.

O SOL sabe que nas últimas semanas, no âmbito de uma oposição feita pelo arguido José Manuel Espírito Santo ao arresto de duas casas, várias testemunhas, questionadas pelo juiz Carlos Alexandre, apontaram o dedo à Comissão de Partes Relacionadas. Este órgão foi criado em 2014 por determinação do Banco de Portugal, com o objetivo de avaliar se os produtos tinham ou não idoneidade e evitar colisão de interesses entre empresas do GES - um grupo que tinha 164 sociedades. E é aí que surge o nome de Rita Amaral Cabral, namorada de Marcelo Rebelo de Sousa, que, além de administradora não executiva do BES, fazia parte da Comissão de Partes Relacionadas juntamente com Joaquim Goes (presidente) e Horácio Afonso.

Leia mais na edição impressa do SOL.