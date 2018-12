Na manhã desta sexta-feira, Dominic Thompson - um jovem jogador do Arsenal - estava a dirigir-se para Hertfordshire quando sofreu um acidente de carro que envolveu mais dois veículos.

O acidente deu-se pelas 08h50 e, de acordo com imagens do The Sun, o Mercedes do jogador embateu num Citröen C4 que vinha na direção oposta e resultou numa forte colisão.

Apesar do susto, não houve feridos a registar.

O clube ainda não se pronunciou sobre o assunto.