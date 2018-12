“Você sabe que esteve a mentir, não sabe, senhor ministro?”, questiona Marta Soares

Pouco tempo depois de Eduardo Cabrita ter reagido à decisão da Liga dos Bombeiros, Jaime Marta Soares – presidente da Liga dos Bombeiros – acusou o ministro de mentir.

“Você sabe que esteve a mentir, não sabe, senhor ministro?”, questionou Marta Soares, com um tom irónico, em diretor para a RTP. “Não põe minimamente em causa, como o senhor ministro disse, a segurança das pessoas. Convido os portugueses a passarem pelos quartéis para verem se há ou não bombeiros.”, disse o presidente.

Além de acusar o governante de mentir, Jaime Marta Soares queixou-se também da falta de diálogo por parte do governo: “Temos ido a variadíssimas reuniões com o senhor ministro, entrávamos com uma mão vazia e saíamos com uma mão cheia de nada. E dissemos há dias que bastava, que não estávamos para ser humilhados e desrespeitados”, adiantou.

O presidente da Liga dos Bombeiros acusou ainda Eduardo Cabrita de “falta de sentido de responsabilidade de Estado perante aqueles que são o princpal agente de decisão em Portugal”.