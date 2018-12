Detidas 44 pessoas este sábado em Lisboa

Detenções ocorreram entre as 00h00 e as 23h59 de ontem

De acordo com um comunicado do gabinete de imprensa da PSP, entre as 00h00 e as 23h59 de ontem, esta força de autoridade efetuou 22 operações policiais, das quais resultaram 44 pessoas detidas.

"Sete pessoas foram detidas por condução sem habilitação legal, 23 por condução sob a influência do álcool, sete por tráfico de estupefacientes, três por roubo, dois no cumprimento de mandado de detenção e outros dois por outros crimes" pode ler-se na nota emitida pela PSP.

Além das detenções, foram ainda apreendidas uma dose de cocaína, 53 doses de heroína, 89 doses de haxixe, uma arma branca um bastão.