Rita Pereira à espera de uma menina? | FOTO

A atriz partilhou uma fotografia no Instagram onde deixou um hashtag que deixou alguns dos seus seguidores curiosos

Rita Pereira ainda não revelou publicamente qual vai ser o sexo do bebé de que está à espera. No entanto, este sábado pode ter confirmado as dúvidas que existem em torno deste assunto.

Na manhã deste sábado, a atriz partilhou uma fotografia na praia, onde surge a brincar com uma das suas cadelas. No entanto, num dos hashtags da imagem partilhada, Rita Pereira escreveu ‘#girl’. Terá sido esta a confirmação de que a atriz espera uma menina?

"Sê a boa energia que queres atrair", escreveu na legenda da fotografia partilhada no Instagram.