Metro do Porto prevê serviço “muito reduzido” devido a greve de amanhã

A Metro do Porto prevê, para esta segunda-feira, que o serviço "vai ser muito reduzido" devido à greve de 24 horas dos condutores.

A greve dos condutores vai ter início às 00h00 de segunda-feira, e os trabalhadores contestam por uma redução da carga laboral, alteração na categoria profissional e mais contratações, adiantou à Agência Lusa o dirigente do Sindicato dos Maquinistas, Rui Pedro Pinto.

“Nós últimos oito anos os condutores da Metro do Porto nunca fizeram greve para além das greves gerais. Chegámos ao nosso limite. Aguardámos durante dois anos com boa fé, mas agora já passou muito tempo a aceitar as regras da empresa [ViaPorto]”, disse o responsável.

Na página da Internet da Metro do Porto há algumas informações sobre a greve, e pode ler-se que as seis linhas — de A a F —, estarão muito condicionadas, assim como o serviço “vai ser muito reduzido”.

Além desta greve, haverá ainda mais duas paralisações previstas: dia 17 e 31 de dezembro.