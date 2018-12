França. "Camisolas amarelas" avançam pelo Sena

No dia seguinte ao quarto sábado de protesto do movimento dos "coletes amarelos", o rio Sena, que atravessa a capital francesa, foi palco de uma corrida de padle com 800 participantes vestidos com camisolas amarelas.

As autoridades ainda estavam a limpar as ruas depois dos protestos quando o rio ficou cheio de "camisolas amarelas" que percorriam uma distância de 11 quilómetros até à meta de chegada. Nas margens, muito poucos espetadores assistiram ao evento.