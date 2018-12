Habitação. "Precisamos de medidas fortes para controlar os preços”, diz Catarina Martins

Catarina Martins acusou o PS de querer "recuar nos acordos à esquerda" na área da habitação. “Há já senhorios a mandarem cartas de fim de contrato com a data de 1 de abril. É urgente agir”, afirmou.

A coordenadora do Bloco de Esquerda disse, num almoço com autarcas da Área Metropolitana de Lisboa, que o PS “abandonou o trabalho que estava a fazer com a esquerda sobre a habitação" e começou a discutir com o PSD as propostas para a área da habitação.

“Não é seguramente com um desconto de IRS aos senhorios que vamos convencer os senhorios a fazer contrato de arrendamento de longa duração e a um preço justo. , acrescentou

A líder dos bloquistas defendeu ainda que “as pessoas não podem andar sempre de casa às costas porque o contrato está sempre a acabar”, defendeu a coordenadora do Bloco.