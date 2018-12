Marques Mendes considera que o PSD vai ter “uma vida muito difícil” nas eleições legislativas. “Acho que o PSD já desistiu de tentar ganhar as eleições”, afirmou o ex-líder social-democrata.

No seu comentário na SIC, Marques Mendes lamentou que os dirigentes do PSD pareçam mais preocupados em “encontrar uma justificação para a derrota eleitoral” do que em vencer as legislativas.

“É inacreditável”, acrescentou o conselheiro de Estado, alertando que se o PSD não atingir os 30% será “um inferno”.

O comentador referiu-se ainda aos protestos contra o governo e considerou que a “paz social acabou” e existe um “ambiente de crispação” que pode impedir o PS de atingir a maioria absoluta.