Acabar com as faturas em papel significa poupar 280 mil árvores por ano

A associação ambientalista Zero fez as contas e seria poupado o equivalente a 281 campos de futebol

O fim das faturas em papel já foi anunciado, só falta mesmo colocar a ideia em prática. Ou seja, a medida integrada no Simplex+2018 diz que as faturas em papel passarão a ser emitidas apenas quando o cliente pedir.

Assim, a associação Zero decidiu fazer as contas e, se este ano forem emitidas cerca de 5,6 mil milhões de faturas, "admitindo que o tamanho médio de uma fatura é A5 e que o papel tem 75g/m2", o fim das faturas em papel significa, em termos hipotéticos, que pouparíamos 281 mil árvores por ano.

Fazendo um paralelismo, acabar com as faturas em papel significaria poupar o equivalente a uma floresta do tamanho de 281 campos de futebol.

Se a medida avançada pelo Governo fosse colocada em prática na totalidade, deixariam de ser emitidas cerca de três mil toneladas de dióxido de carbono por ano.