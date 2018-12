Há dois portugueses na lista para o melhor do mundo de futsal

Ricardinho e Bruno Coelho são os dois portugueses nomeados para o prémio de Melhor do Mundo do futsal, divulgou esta segunda-feira a Futsal Planet. Os dois jogadores foram responsáveis pelos golos que deram a vitória a Portugal na final do campeonato da Europa.

Os dois golos de Bruno Coelho e um de Ricardinho foram decisivos na luta pela taça contra a Espanha. O jogo, que se realizou em Ljubljana, acabou com a conquista de Portugal, pela primeira vez, do título europeu.

Mas Ricardinho não é novo nestas andanças e é já o jogador que mais vezes recebeu a distinção. O jogador do Inter recebeu o prémio pela primeira vez em 2010, tendo repetido o feito todos os anos desde 2014. Ao todo são já cinco os prémios de Melhor do Mundo que Ricardinho recebeu, tendo no ano passado ultrapassado o recorde de quatro prémios que era do brasileiro Falcão.

Para além dos portugueses, fazem parte da lista os brasileiros Danilo Baron, Douglas Júnior, Favrício Gadeia, Leandro Lino, o espanhol Adrián Pola, o argentino Damián Stazzone e os iranianos Farhad Tavakoli e Hossein Tayebi.

Nas listas para as diferentes categorias que ao longo desta semana têm sido anunciadas pelo Futsal Planet, há vários portugueses: Jorge Braz (masculinos) e Luís Conceição (femininos) estão nomeados para a categoria de Melhor Selecionador, enquanto a equipa masculina portuguesa e a feminina de sub-18 concorrem para a Melhor Seleção.

Para Melhor Clube está na corrida o Sporting, que conta ainda com uma nomeação do seu guarda-redes, Guitta. No Benfica, para além da nomeação de Bruno Coelho, as guarda-redes Ana Catarina Pereira e Fifó estão também na lista.