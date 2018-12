Pai de Meghan Markle critica príncipe Harry

Thomas garante que nunca teve problemas com a filha e recorda momentos menos bons do príncipe

A relação entre Meghan Markle e o pai já viu melhores dias, pelo menos é o que diz Thomas, pai da ex-atriz. Num entrevista o pai da ex-atriz disse que tentou retomar a relação com a duquesa de Sussex e atacou o príncipe Harry.

“Pedi-lhe para me telefonar. Escrevi-lhe e enviei-lhe uma carta registada de duas páginas. Perguntei-lhe porque é que estava a acreditar em todas as mentiras. Também mostrei que os membros da realeza nem sempre se comportaram da melhor maneira. Escrevi que nunca andei nu na rua, nem me vesti com um uniforme nazi”, disse ao Mail on Sunday. Thomas referia-se a algumas situações protagonizadas pelo príncipe Harry como a viagem a Las Vegas em 2012 e o disfarce numa festa privada em 2005.

Thomas admite que nem sempre teve a melhor atitude mas reforça que já pediu desculpas ao genro. “Pedi desculpa ao Harry pelo telefone e tudo o que ele disse foi: ‘Se você me tivesse ouvido, nada disto teria acontecido’. Fiz algumas coisas erradas, disse algumas coisas que não devia ter dito, mas alguns membros da realeza fizeram coisas muito piores… Há pessoas que foram condenadas a prisão por homicídio ou porque cometeram crimes horríveis e as filhas dessas pessoas continuam a visitá-las”, reforçou o pai da duquesa.

Para além das tentativas que afirma ter feito para se reaproximar da filha, Thomas enviou ainda uma carta à mãe de Meghan Markle: “Perguntei-lhe porque é que a nossa filha não fala comigo”, contou.

O pai da ex-atriz garante que nunca tinha tido “nenhum problema” com a filha antes de se casar com o príncipe Harry. “Se ela falasse comigo as coisas seriam diferentes. Amo muito a Meghan. Quero que ela e o Harry tenham um bebé bonito, saudável e uma ótima vida. Mas também quero que eles deixem de acreditar nas mentiras”, reforçou.