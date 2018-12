Cristiano Ronaldo fala sobre o "momento mais difícil da sua vida"

Cristiano Ronaldo deu uma entrevista conjunta a vários meios de comunicação, onde falou, entre outros assuntos, sobre questões familiares.

Os jornalistas perguntaram a Ronaldo se Cristianinho, o filho mais velho do craque português, já tinha noção que o pai era “uma estrela”. “Sim, ele também joga na Juventus, sente a pressão e gosta. Às vezes ele pergunta-me: ‘Posso levar dois amigos italianos lá a casa?’ Eu digo que ‘sim’, e ele responde: ‘Mas tens de estar lá porque eles querem tirar uma foto!’”, respondeu.

O jogador português falou também sobre aquele que foi o "momento mais difícil da sua vida".

“Tenho a certeza que ele está feliz agora no paraíso e a olhar por mim. Foi um momento difícil, mas é a vida, não há muita coisa que se possa fazer”, afirmou.

Ronaldo revelou ainda que vai todas as semanas, porque é católico e está "muito grato" por tudo o que Deus lhe deu: “Em Turim há várias igrejas, por isso posso escolher. Os paparazzi apanharam-me uma vez e lançaram rumores [acerca do seu casamento com Georgina Rodríguez]”.