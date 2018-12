Ex-cunhado de Ronaldo forçado a assumir filho

Após uma longa batalha judicial, José Pereira, ex-cunhado de Cristiano Ronaldo, foi obrigado a assumir o filho que teve Alexandra Ferreira, ex-concorrente do reality show Casa dos Segredos.

Segundo o Correio da Manhã, o ex-marido de Katia Aveiro foi intimado pelo tribunal a fazer um teste de paternidade e os resultados revelaram que é mesmo o pai da criança.

De acordo com o mesmo jornal, José Pereira irá agora pagar uma pensão de alimentos a Alexandra.

Recorde-se que José Pereira tem dois filhos em comum com Katia Aveiro. O filho do ex-cunhado de Ronaldo e Alexandra nasceu em agosto do ano passado. O CM diz que José Pereira não tem demonstrado interesse em manter uma relação com a criança.