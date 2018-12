Rita Pereira revela sexo do bebé

A atriz anunciou ontem o sexo do bebé durante o programa ‘Danças com as estrelas’ da TVI

As últimas notícias davam conta de que a atriz estaria grávida de uma menina, mas ontem, ao final da noite, Rita Pereira anunciou que está à espera de um rapaz.

A novidade foi dada no Instagram, no domingo à noite, e em direto na TVI, durante o programa ‘Danças com as estrelas’.

"Querido filho, prometo que não te vais chamar Beatriz", foi desta forma que a atriz partilhou nas redes sociais que está grávida de um rapaz.

Recorde-se que Rita Pereira já está nos últimos meses de gestação e poderá ter que deixar este novo desafio da TVI a qualquer momento.