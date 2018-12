Espanha. Sidnei (ex-Benfica) "encarna" Maradona e faz golo sensacional (com vídeo)

O Bétis, para onde se transferiu William Carvalho esta temporada, somou este domingo o quarto triunfo consecutivo (2-0 ao Rayo Vallecano) e subiu ao sétimo lugar da liga espanhola, com os mesmos pontos do sexto, o Levante. O internacional português foi titular, saindo aos 84 minutos (substituído pelo ex-benfiquista Javi García), mas o grande protagonista dos andaluzes foi outro velho conhecido do futebol luso - particularmente das águias: Sidnei.

Aos 29 anos, o central brasileiro, que representou o Benfica entre 2008 e 2013, chegou também esta época ao Bétis, após um ano no Espanhol e quatro no Corunha. Soma já 15 jogos e um golo, marcado precisamente este fim de semana, num golo monumental: aos 76 minutos, e com o Bétis a vencer por 1-0 desde os 59', após penálti apontado por Lo Celso, Sidnei arrancou do seu meio-campo com a bola controlada até à área adversária e, aí chegado, fez uma finta sensacional sobre o central Gálvez e bateu o guardião do Rayo, o macedónio Dimitrievski.

A oposição durante grande parte da jogada também não foi propriamente contundente, é verdade. Ainda assim, não deixa de ser uma iniciativa belíssima do central brasileiro - iniciada, refira-se, com um passe... de William Carvalho. De imediato começaram as comparações nas redes sociais com Diego Maradona ou Lionel Messi, com o próprio Bétis a juntar-se à festa: