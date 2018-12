A atriz Sara Hyland, em entrevista à revista Selfie, recordou alguns momentos mais complicados na sua vida e, sobretudo, depois de ter sido submetida a um segundo transplante de rim.

Recorde-se que o corpo da atriz rejeitou, em 2012, o primeiro transplante e, depois disso, a atriz pensou em colocar fim à própria vida: "Fiquei muito deprimida. Por muito tempo, contemplei o suicídio", confessou à revista.

"Quando uma familiar te dá uma segunda oportunidade na vida e não dá certo, sentes quase como se tivesse sido culpa tua. Não é, mas sentes-te assim", disse ainda a atriz de ‘Uma Família Muito Moderna’.

O primeiro transplante de rim pertencia ao seu pai e, em maio do ano passado, a atriz recebeu um novo rim vindo do irmão. No entanto, depois de uma longa luta, a Sara viu-se obrigada a pedir ajuda. “Não é vergonha nenhuma. Qualquer um que precisa de ajuda, mas não sabe como porque é muito orgulhoso ou acha que vai ser visto como fraco, olhem, não é vergonha. Não é algo vergonhoso de partilhar com alguém", terminou a atriz.