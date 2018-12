Crimes de corrupção duplicam num ano

Segundo as estatísticas divulgadas pelo relatório-síntese "Corrupção e criminalidade conexa", no espaço de um ano o Ministério Público abriu 3.423 novos inquéritos relacionados com branqueamento, tráfico de influências, gestão danosa e abuso de poder.

Os crimes de corrupção aumentaram mais de 50% em relação ao período de 2016/2017 e correspondem a 38,7% do total de inquéritos (1358).

As cidades de Braga, Porto e Aveiro são as comarcas com maior volume de entradas relacionadas com crimes de corrupção, com 327, 152 e 131. respetivamente.

O Ministério Público refere que a tendência de aumento que se tem verificado no crime de corrupção também é visível nos restantes crimes, à excepção do crime de tráfico de influência, que mantém o mesmo número de inquéritos (20).