Menina de oito anos escreve carta à polícia a pedir desculpa por ter fugido de casa

A polícia de Chesire, em Inglaterra, utilizou as redes sociais para partilhar uma carta especial. Uma menina de oito anos, que fugiu de casa, decidiu escrever às autoridades para pedir desculpa, não só por ter fugido, mas por isso ter levado os pais a contactar a polícia.

Depois de dizer que se sentia muito mal por ter deixado toda a gente preocupada, a menina agradeceu à polícia.

"Sinto muito por a minha mãe ter ligado para vocês quando eu fugi. Nunca mais vou fazer isto. Eu sei que a minha mãe e o meu pai estavam muito preocupados quando eu fiz isto. Embora eu não tenha ido longe, sei que a minha irmã ficou muito assustada", pode ler-se na carta.

Além de partilharem a carta no Twitter, as autoridades deixaram também um agradecimento especial.

"O perdão de nossa parte não é necessário, mas se estás a ler isto, obrigado pelas tuas amáveis palavras que significam muito para nós", lê-se.

We’ve just received this lovely letter from a young lady aged 8. Forgiveness on our part is not required here, but if you’re reading this we offer it nonetheless and thank you for your kind words which mean so much to us. Have a safe and happy end to the year pic.twitter.com/FteFMsM20l